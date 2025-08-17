Settimana pirandelliana, successo di “Notturno Pirandelliano” nel primo appuntamento al Teatro dell’Efebo

Il ritorno dopo 18 anni di assenza della Settimana Pirandelliana ad Agrigento ha permesso al folto pubblico del Teatro dell’Efebo di assistere ad uno spettacolo di altissimo livello artistico. Un dittico composto da due fra i testi più intensi e poetici del drammaturgo agrigentino, ovvero “All’uscita”, pièce impreziosita dalla recitazione di Massimiliano Vado, Franco Mirabella, Antonella Lo Bianco, quest’ultima co-regista ed in sostituzione di Debora Caprioglio (che ha dovuto rinunciare allo spettacolo per motivi di salute che già da qualche giorno l’avevano costretta ad interrompere l’attività teatrale) e “L’uomo dal fiore in bocca”, che ha visto come protagonista Corrado Tedeschi nel ruolo dell’uomo ormai al termine della propria vita contrapposto all’avventore, uomo attanagliato quasi inconsapevolmente nella routine della vita quotidiana (un convincente Paolo Di Noto, all’esordio in questo testo pirandelliano). Molto apprezzato, dunque, questo primo appuntamento della ritrovata Settimana Pirandelliana, per la regia di Francesco Bellomo e Antonella Lo Bianco, molto sobria e capace con pause e giochi di ombre e luci di restituire due capolavori pirandelliani nella giusta dimensione. “Siamo particolarmente soddisfatti del successo di questo primo evento di una rassegna che abbiamo voluto al nostro Teatro dell’Efebo dopo troppi anni di assenza da Agrigento” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino “e questo per noi è un motivo di grande soddisfazione”.

Il prossimo appuntamento con la Settimana Pirandelliana prevede sabato 23 agosto, sempre al Teatro dell’Efebo con inizio alle 21:00, lo spettacolo di Teatro/Danza “All’ombra del Caos”, ispirato alla novella “L’altro figlio”, per la regia di Orazio Torrisi. In mezzo, il 21 agosto alle ore 21:00, l’atteso “Love Morricone”, evento del cartellone del Teatro Moderno e Musica con il Coro Lirico Siciliano che ripropone le musiche immortali del grande compositore romano, già apprezzato lo scorso anno dal pubblico agrigentino.