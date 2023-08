Agrigento, sequestrato carro funebre: era senza assicurazione 

Si stava recando alla camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio per recuperare una salma ma viaggiava senza assicurazione ormai scaduta dal mese di aprile. La polizia stradale di Agrigento, nell’ambito di controlli su strada, ha fermato e sequestrato un carro funebre intestato ad un’agenzia di Palma di Montechiaro.

L’accertamento è avvenuto lungo la strada statale 640, nella Strada degli Scrittori. Il veicolo stava raggiungendo l’ospedale per recuperare la salma per poi procedere verso Palma di Montechiaro. Gli agenti hanno chiesto al conducente la documentazione scoprendo che però il mezzo non era più assicurato da aprile. Oltre al sequestro del veicolo è scattata anche una sanzione di circa mille euro.