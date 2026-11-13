Agrigento

Agrigento, si è dimessa l’assessore Elisa Torregrossa 

Il sindaco Sodano dovrà adesso nominare un nuovo assessore, il secondo dopo le dimissioni degli scorsi mesi di Giovanni Crosta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’assessore all’Istruzione e allo Sport del Comune di Agrigento, Elisa Torregrossa, si è dimessa. Questa mattina ha protocollato la lettera con la quale lascia la giunta guidata dal sindaco Michele Sodano. Torregrossa era espressione del Movimento Cinque Stelle e, in particolare, riferimento del deputato regionale Angelo Cambiano. Il sindaco Sodano dovrà adesso nominare un nuovo assessore, il secondo dopo le dimissioni degli scorsi mesi di Giovanni Crosta, già vicesindaco e assessore alla polizia locale. 

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