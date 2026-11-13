Agrigento, si è dimessa l’assessore Elisa Torregrossa 

L’assessore all’Istruzione e allo Sport del Comune di Agrigento, Elisa Torregrossa, si è dimessa. Questa mattina ha protocollato la lettera con la quale lascia la giunta guidata dal sindaco Michele Sodano. Torregrossa era espressione del Movimento Cinque Stelle e, in particolare, riferimento del deputato regionale Angelo Cambiano. Il sindaco Sodano dovrà adesso nominare un nuovo assessore, il secondo dopo le dimissioni degli scorsi mesi di Giovanni Crosta, già vicesindaco e assessore alla polizia locale.