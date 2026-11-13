Alcolici a minorenni, due bar sospesi per 10 giorni

Tolleranza zero della Polizia di Stato nei confronti di coloro che somministrano bevande alcoliche ai minori. Gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno condotto, nei giorni scorsi, una nuova attività di controllo in diversi locali della movida, con particolare riferimento alla zona di piazza Vincenzo Bellini. Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno accertato due episodi di somministrazione di alcol a giovanissimi, in due distinte attività commerciali.

In entrambi i casi, gli addetti al bancone di mescita hanno preparato e fornito dei cocktail alcolici, senza chiedere, preventivamente, l’esibizione dei documenti di identità. L’intervento dei poliziotti della PAS ha permesso di appurare come tra gli avventori vi fossero ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Pertanto, i titolari dei due esercizi pubblici sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Al termine di tutti i riscontri, nei confronti dei due locali è scattata la sospensione dell’attività per la durata di 10 giorni, disposta dal Questore di Catania secondo le prerogative dell’art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza. I controlli dei poliziotti della PAS si inseriscono nel quadro di uno specifico piano predisposto dalla Questura per monitorare il territorio cittadino e provinciale in modo da prevenire e sanzionare tutte quelle condotte illecite in grado di compromettere la sicurezza, la salute e il benessere dei più giovani.