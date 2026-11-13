Turista inglese di 18 anni cade con la bici, è in prognosi riservata

Una turista inglese di 18 anni è rimasta ferita in modo grave a Pantelleria a causa di una caduta in mountain bike provocata dalla rottura dei freni. La ragazza, in vacanza sull’isola, ha riportato un politrauma ed è stata soccorsa e trasportata al locale presidio ospedaliero. Una volta stabilizzata, è stata trasferita al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Nonostante le condizioni meteorologiche proibitive, l’equipaggio dell’elisoccorso di stanza sull’isola ha effettuato il volo verso il capoluogo siciliano. La prognosi per la giovane è riservata.