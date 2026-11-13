Bimbo di 9 anni morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale, due medici accusati di omicidio colposo

Due medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela (Caltanissetta) sono accusati di omicidio colposo per la morte del piccolo Loris Rodoti, di appena nove anni e rispondono alla contestazione mossa dalla procura gelese davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale. Il bambino perse la vita, un anno fa, dopo essere stato inizialmente dimesso in seguito a un incidente stradale. Per la procura, il quadro clinico sarebbe stato sottovalutato.

Non ci sarebbe stata una diagnosi adeguata rispetto a una stenosi tracheale che gli avrebbe gradualmente limitato la capacità respiratoria, fino a causargli la morte. A nulla valsero i trasferimenti in altre strutture ospedaliere, a Catania e a Palermo, dove il bambino morì. L’attività investigativa portò inizialmente a concentrare l’attenzione su diciassette medici che in quei giorni intervennero nella vicenda clinica. E’ poi intervenuta l’archiviazione, per la quale i legali della famiglia Rodoti hanno presentato opposizione. I genitori e la famiglia di Loris Rodoti sono parti civili nel giudizio davanti al gup gelese, con gli avvocati Nicoletta Cauchi e Giada Scerra, che hanno già preannunciato l’intenzione di chiamare nel procedimento l’Asp di Caltanissetta, come responsabile civile. (ANSA)