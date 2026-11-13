Caltanissetta

Bimbo di 9 anni morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale, due medici accusati di omicidio colposo

Il bambino perse la vita, un anno fa, dopo essere stato inizialmente dimesso in seguito a un incidente stradale. Per la procura, il quadro clinico sarebbe stato sottovalutato

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Due medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela (Caltanissetta) sono accusati di omicidio colposo per la morte del piccolo Loris Rodoti, di appena nove anni e rispondono alla contestazione mossa dalla procura gelese davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale. Il bambino perse la vita, un anno fa, dopo essere stato inizialmente dimesso in seguito a un incidente stradale. Per la procura, il quadro clinico sarebbe stato sottovalutato.

Non ci sarebbe stata una diagnosi adeguata rispetto a una stenosi tracheale che gli avrebbe gradualmente limitato la capacità respiratoria, fino a causargli la morte. A nulla valsero i trasferimenti in altre strutture ospedaliere, a Catania e a Palermo, dove il bambino morì. L’attività investigativa portò inizialmente a concentrare l’attenzione su diciassette medici che in quei giorni intervennero nella vicenda clinica. E’ poi intervenuta l’archiviazione, per la quale i legali della famiglia Rodoti hanno presentato opposizione. I genitori e la famiglia di Loris Rodoti sono parti civili nel giudizio davanti al gup gelese, con gli avvocati Nicoletta Cauchi e Giada Scerra, che hanno già preannunciato l’intenzione di chiamare nel procedimento l’Asp di Caltanissetta, come responsabile civile. (ANSA)

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