Dalle nuove frontiere farmacologiche ed interventistiche per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari (infarto miocardico e ictus), ed ancora delle tecniche di chirurgia endovascolare e mininvasiva si discuterà nel corso del 46° congresso regionale della SIPAV (Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare) Sicilia. Gestire le patologie cardiovascolari e circolatorie — principale causa di morbilità nel mondo occidentale — richiede oggi un approccio interdisciplinare e sempre più personalizzato. Con questo obiettivo, la città di Agrigento si prepara ad ospitare il 46° Congresso Regionale SIAPAV Sicilia (Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare), in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre 2026 negli spazi dell’Hotel Della Valle, con apertura dei lavori prevista a partire dalle ore 09:00.

L’evento, coordinato da un Comitato Scientifico formato dai professori Santo Signorelli, Mariarosaria Cordova, Domenico Brunetto, Corrado Amato, Alfredo Leone e Giuseppina Mira, vedrà la partecipazione di specialisti in Cardiologia, Medicina Interna, Reumatologia, Chirurgia Vascolare e Medicina Generale di tutta la Sicilia per due giorni di confronto intenso.

Il 46° congresso SIAPAC, è accreditato con 11 crediti E.C.M.

Il programma scientifico metterà al centro le più recenti acquisizioni della ricerca biomedica e clinica. Durante la mattinata di venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 09:00,

si approfondirà il legame tra infiammazione, obesità e metabolismo, valutando le complicanze vascolari nel paziente diabetico, l’impiego dei più recenti farmaci ipolipemizzanti e le terapie integrate per la patologia venosa cronica e il lipedema. Nel pomeriggio, dopo la cerimonia inaugurale programmata per le ore 15:00 e i saluti delle autorità, i lavori riprenderanno con la sessione congiunta con le due società scientifiche FADOI e SIMI Sicilia dedicata alla terapia antitrombotica nei pazienti fragili o con tumore e cirrosi, con un focus sugli antagonisti del Fattore XI.

I lavori proseguiranno nella giornata di sabato 26 settembre, a partire dalle ore 08:00 con l’Assemblea dei soci SIAPAV Sicilia e dalle ore 08:45 con i simposi sul danno vascolare nelle malattie reumatologiche e nelle connettiviti (sclerodermia, sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi e nefrite lupica) e sul ruolo della capillaroscopia. A chiudere, sarà una sessione interamente dedicata alle evoluzioni delle tecniche EVAR nella chirurgia vascolare endovascolare, incentrata sulla gestione delle complicanze infettive, sugli endoleak e sui protocolli di follow-up evidence-based, prima della conclusione ufficiale del congresso fissata per le ore 18:45.

L’evento scientifico valorizzerà anche il legame con il territorio ospitante. Venerdì 25 settembre, alle ore 16:00, è prevista infatti una lettura accademica a cura di Beniamino Biondi, presentata da Giuseppina Mira, sul patrimonio storico e architettonico della città di Agrigento.