Racalmuto

Racalmuto, vandalizzato l’anfiteatro Messana: il rammarico dell’amministrazione

Avviate le indagini per risalire a chi ha compiuto il vile gesto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La scorsa settimana, a pochi giorni dai lavori effettuati per rendere agibile l’ anfiteatro Messana e restituirlo alla cittadinanza, l’area è stata oggetto di atti vandalici. Lo rende noto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bongiorno. “Un episodio che provoca particolare allarme e preoccupazione soprattutto perché non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi tempi, infatti, si sono verificati altri episodi ai danni degli spazi pubblici: in alcuni parchi giochi, ad esempio, sono stati tagliati alberi che erano stati piantati per rendere le aree più accoglienti e fruibili per i cittadini”, dichiara il primo cittadino che ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica.
Al via le indagini da parte dei Carabinieri; un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini di videosorveglianza della zona e gli accertamenti a fare chiarezza sull’episodio.

“L’Amministrazione comunale stigmatizza il grave episodio accaduto, auspica che i responsabili possano essere individuati e si impegna a riprendere i lavori affinché l’anfiteatro possa essere nuovamente sistemato e riconsegnato alla città al più presto.Gli spazi pubblici appartengono all’intera comunità: preservarli significa prendersi cura della città e garantire a tutti la possibilità di viverli”, conclude il sindaco Bongiorno.

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