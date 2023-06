Agrigento si prepara alla festa di San Calogero: ecco il programma 

Agrigento si prepara a festeggiare la festa di San Calogero, l’evento religioso più atteso dall’intera comunità, che si svolgerà dal 30 giugno al 9 luglio. Migliaia di persone sono pronte a rendere omaggio al Santo Nero in quella che sarà – di fatto – la prima edizione post covid senza le limitazioni che hanno caratterizzato i precedenti due anni. Religione, spettacolo e musica animeranno l’intera settimana.

IL PROGRAMMA

Si parte Venerdì 30 giugno con il pellegrinaggio e la Santa Messa della parrocchia Beata Maria Vergine della Provvidenza alle 19:30. Alle 20:30 in piazza Stazione ci sarà l’inaugurazione del “U venniri a villa” curata dall’associazione dei portatori di San Calogero. Sabato 1 luglio la banda “Giuseppe Verdi” di San Biagio Platani si esibirà a partire dal santuario fino alle vie della città; alle 18:30 ci sarà la messa in suffragio dei portatori defunti e alle 20 la banda tornerà ai piedi del santuario per una nuova esibizione con le invocazioni a San Calogero e le elevazioni musicali eseguite da Vincenzo Parisi. Domenica 2 luglio la festa entra nel vivo con l’apertura del santuario alle 5 del mattino, alle 6 l’Alborata con sparo di mortaretti e la Santa Messa con i pellegrini dell’unità pastorale di San Nicola, San Giovanni Battista e Beata Vergine Madre della Chiesa; alle 7:30 un’altra messa e alle 8 l’ingresso della banda “Giuseppe Verdi” di San Biagio Platani e giro per le strade della città; alle 10:30 la messa officiata dall’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano; alle 12 al via la processione della statua che seguirà il tragitto partendo da via Roma, piazzale Aldo Moro, via Gioeni, via Atenea, via Porcello, salita Santo Spirito, via Foderà, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo, piazza don Minzoni, salita Seminario, via Oblati, via Sferri, via Garibaldi, santuario della Madonna Addolorata. Alle 19 la Messa e la preparazione del Santo in vista della processione serale attraverso via Atenea con arrivo al viale della Vittoria; alle 23 sono previsti i giochi pirotecnici con la tradizionale “maschiata”. Lunedì 3 luglio verrà inaugurata la mostra fotografica “I volti della fede”sulla processione di San Calogero presso la chiesa San Lorenzo a cura del Museo Diocesano. Martedì 4 luglio alle 20:30 la tavola rotonda “San Calogero: spiritualità e patrimonio cultura di una comunità” nella chiesa San Lorenzo. Mercoledì 5 luglio alle 15 l’estemporanea di pittura “San Calogero, il Santo anch’egli immigrato divenuto agrigentino” sul sagrato del santuario a cura dell’Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento; alle 19 il servizio mensa per la cena alla Locanda di Maria a cura della confraternita. Giovedì 6 luglio la Giornata delle famiglie e tra le iniziative alle 19 la Santa Messa e benedizione delle mamme in attesa e dei bambini con i pellegrini delle parrocchie “Santa Maria degli Angeli”, San Michele – Badiola; alle 20 la passeggiata per la vita “100 passeggini” promossa dal Cav di Agrigento con mamme e bambini in passeggino dal Santuario a piazza Cavour; alle 21 l’adorazione eucaristica “Roveto Ardente” guidata e animata dai gruppi di Rinnovamento nello spirito di Agrigento. Venerdì 7 luglio alle 19 la Santa Messa con i bambini e le associazioni di servizi ai malati accompagnate dal cappellano dell’ospedale San Giovanni di Dio; alle 20 in piazzetta San Calogero la nona edizione della mega torta di San Calò dello chef Giovanni Mangione in collaborazione con i pasticceri della Sicilia e il ricavato sarà devoluto all’Unitalsi; a partire dalle 20:30 la manifestazione “San Calogero abbraccia la Valle” a cura dell’associazione “I tammura di Girgenti” nello scenario del tempio di Giunone. Sabato 8 luglio alle 17 l’ingresso della banda “Giuseppe Verdi” di San Biagio Platani e giro per le strade della città; alle 19 la Santa Messa e benedizione delle mamme in attesa e dei fanciulli e alle 22 il concerto di Giusy Ferreri in piazza Stazione organizzato dal comune di Agrigento. Domenica 9 luglio l’ultimo giorno della festa con l’apertura alle 5 del santuario; alle 6 l’Alborata con sparo di mortaretti e alle 7 la Santa Messa; alle 8 la banda “Verdi” di San Biagio Platani e alle 9:30 dal santuario dell’Addolorata fino al viale della Vittoria la “Sagra del Grano”, con processione offertoriale a base di prodotti della terra e lavori artigianali e corteo dei devoti portatori e fedeli seguiti da carretti siciliani, motoApe, muli e tammurinara; alle 11:30 la processione al Santuario con benedizione del orto e consegna delle pergamene e la messa presieduta da vicario generale don Giuseppe Cumbo; alle 13 la processione diurna fino all’Addolorata; alle 19 la Santa Messa e alle 20 la preparazione del corteo per la processione serale; alle 23 i tradizionali giochi pirotecnici.