Agrigento, sit-in contro il caro vita e le guerre: appuntamento oggi davanti la Prefettura

“La crisi colpisce tutti, non aspettare di toccare il fondo”. È questo il messaggio lanciato dai promotori della manifestazione in programma oggi 24 ottobre, alle ore 15.30, davanti alla Prefettura di Agrigento, per protestare contro l’aumento del costo della vita e le guerre. Al centro della protesta anche la situazione dei pensionati, in particolare di chi percepisce assegni mensili di appena 620 euro, e dei lavoratori con stipendi fissi di circa 1.300 euro, per i quali il potere d’acquisto continua a ridursi.

“Io ci sarò, non solo per me” è lo slogan che accompagna l’appello alla partecipazione, con l’obiettivo di dare voce a chi vive quotidianamente le conseguenze del caro vita e teme per il proprio futuro. Il sit-in, intitolato “Contro il caro vita e le guerre”, è promosso dal Comitato “Io non ci sto”, da “L’altra voce” e dal sindacato FISI. L’appuntamento vuole rappresentare un momento di mobilitazione collettiva per chiedere maggiore attenzione alle difficoltà sociali ed economiche e ribadire la necessità di tutelare il potere d’acquisto e le condizioni di vita dei cittadini.