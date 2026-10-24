Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti: quattro arresti

I “Falchi” della Squadra mobile hanno eseguito i provvedimenti a carico di due cittadini stranieri (una 41enne nigeriana e un 43enne tunisino) e di due palermitani (una 45enne e un 24enne), tutti sorpresi in flagranza di reato. Il primo intervento in via Albergheria, dove i poliziotti hanno sorpreso la donna 41 anni mentre cedeva una dose di stupefacente in cambio di una banconota da 20 euro; e’ stata poi trovata in possesso di tre dosi di hashish (per un peso di 63,75 grammi) e di altre 5 dosi di crack (per un peso di 0,50 grammi), oltre alla somma contante di 20 euro. In un’altra circostanza, i Falchi sono intervenuti in piazza Fonderia, in questo caso l’arresto e’ scattato per il 43enne tunisino, sorpreso nell’atto di cedere della cocaina in cambio di denaro. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire ulteriori 9 dosi della stessa sostanza (pari a 4,5 grammi) e la somma contante di 195, euro. Con il terzo intervento, a finire in manette una 45enne palermitana, sorpresa in piena attivita’ di spaccio in piazza del Carmine. Oltre alle due dosi appena cedute a un acquirente, la donna e’ stata trovata in possesso di altre due dosi di crack e di 20 euro in contanti. Gli acquirenti sono stati segnalati come assuntori. Il quarto e ultimo arresto e’ invece giunto a seguito di un concitato inseguimento stradale. Gli agenti in borghese, transitando per via degli Emiri, hanno intercettato due giovani a bordo di un motociclo Honda Sh, il conducente alla vista della polizia ha tentato di disfarsi di un involucro bianco, gettandolo a terra, per poi accelerare e fuggire. Gli agenti, oltre a recuperare l’incarto, (contenente 21 grammi di hashish, dopo un breve inseguimento hanno raggiunto e bloccato i fuggitivi. Il controllo sul conducente ha portato al ritrovamento di tre dosi di hashish, la perquisizione estesa al domicilio ha consentito di rinvenire un altro involucro con la stessa sostanza, dal peso di 21,30 grammi. I servizi di controllo del territorio e le attività investigative della Polizia di Stato proseguiranno senza sosta, mantenendo alta l’attenzione in tutti i quartieri del capoluogo siciliano, al fine di contrastare capillarmente il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza dei cittadini.