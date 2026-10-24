Agrigento

Giornata Mondiale della lotta contro la Poliomielite, il Tempio di Ercole e la Prefettura si tingono di rosso

Il 24 Ottobre 1985 il Rotary ha lanciato una sfida mondiale con la finalità di eradicare la poliomielite, una sfida ed una emergenza sanitaria che coinvolgeva parecchi paesi nel mondo con conseguenze tragiche per le popolazioni dei paesi interessati . L’impegno del Rotary International, di ogni singolo Club, di ogni socio ha raggiunto il risultato […]

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Il 24 Ottobre 1985 il Rotary ha lanciato una sfida mondiale con la finalità di eradicare la poliomielite, una sfida ed una emergenza sanitaria che coinvolgeva parecchi paesi nel mondo con conseguenze tragiche per le popolazioni dei paesi interessati . L’impegno del Rotary International, di ogni singolo Club, di ogni socio ha raggiunto il risultato straordinario della eradicazione della malattia nel mondo al 99,99% ma ciò non significa che l’obiettivo sia stato raggiunto.

Per questo motivo il Dott. Angelo Vita, Presidente del Rotary Club Agrigento, dichiara : il nostro impegno è costante perché siamo convinti che riusciremo a debellare questa terribile malattia; quest’anno il Rotary Club Agrigento ha sviluppato numerose attività per la raccolta fondi, ed in occasione della giornata mondiale ha organizzato, in collaborazione con i giovani ragazzi dell’ Interact, un concerto dove i protagonisti saranno proprio i giovanissimi soci . Contestualmente aderendo all’iniziativa mondiale verrà illuminato di rosso il palazzo della Prefettura e il magnifico Tempio di Ercole regalando alla città ed ai turisti uno spettacolo unico e straordinario.

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