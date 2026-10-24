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Da Agrigento parte la nuova sperimentazione dei giubbotti antiproiettile hi-tech per i carabinieri

Nuovi giubbotti antiproiettile destinati ai militari dei Nuclei Radiomobili, che partirà, in questa prima fase, nei Radiomobili di Rho, Roma e Agrigento

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Il segretario generale di Usmia Carabinieri, Carmine Caforio, guarda “con grande attenzione all’imminente avvio della sperimentazione dei nuovi giubbotti antiproiettile destinati ai militari dei Nuclei Radiomobili, che partirà, in questa prima fase, nei Radiomobili di Rho, Roma e Agrigento.

Un passaggio significativo verso una maggiore tutela di chi interviene quotidianamente in contesti imprevedibili e ad alto rischio”. Il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha più volte posto l’attenzione – sottolinea il sindacato – sulla necessità di fornire strumenti di difesa e dispositivi di protezione individuale sempre più moderni e adeguati alle mutate esigenze operative. “In un contesto caratterizzato da episodi di violenza e da preoccupanti aggressioni, anche armate, nei confronti degli appartenenti alle Forze dell’Ordine – ha detto Luongo – la sicurezza del personale rappresenta una priorità concreta e non più rinviabile, costi quel che costi”. “Chi ogni giorno è chiamato a proteggere i cittadini – conclude Caforio – ha il diritto di poter contare su strumenti e condizioni adeguati per farlo”.

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