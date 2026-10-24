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Blitz antidroga a Licata, perquisizioni in corso: trovati 10 mila euro e droga 

Al momento la posizione di tre persone è al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Non è escluso che, a breve, possano essere emesse misure cautelari.

Pubblicato 55 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Da questa mattina sono in corso perquisizioni dei carabinieri a Licata nell’ambito di una indagine antidroga. I militari della locale Compagnia, al termine dell’ispezione a carico di alcuni soggetti, hanno rinvenuto drogahashish e cocaina ma anche un bilancino di precisione – e soprattutto circa 10 mila euro in contanti ritenuto il provento dell’attività di spaccio di stupefacenti. Al momento la posizione di tre persone è al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Non è escluso che, a breve, possano essere emesse misure cautelari. 

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