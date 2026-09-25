Agrigento sposa il modello isola per una transizione verso il 100% di energia rinnovabile

Il Comune di Agrigento ha siglato un Protocollo d’intesa con Greening the Islands Foundation (GTI) e Blue Planet Alliance (BPA), aderendo alla campagna 100×100 e alla 100% RES Islands Initiative di GTI, primo comune a farne parte come caso studio di una comunità locale che guida la propria transizione energetica verso il 100% di rinnovabili, un approccio accolto con favore da IRENA, UNDP, Global Solar Council e Global Renewables Alliance. Attraverso Global Solar Council, Agrigento entra a far parte anche del programma 300 Million Solar Homes.

Con questo passo, Agrigento è la prima amministrazione locale dell’Italia continentale che sceglie di applicare il modello isola sostenibile alla propria transizione energetica, riconoscendone il valore in termini di resilienza e sostenibilità, e ponendosi come esempio per tutta la Sicilia, per gli altri Comuni italiani, e le amministrazioni locali a livello internazionale.

In base all’accordo , Agrigento si impegna a raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2045 (il centenario della nascita dell’ONU), sostenendo il Modello Isolae promosso da GTI come strumento per accelerare la transizione sostenibile e supportare lo sviluppo locale dare l’esempio a tutta la Sicilia e oltre. Da parte loro, BPA e GTI si impegnano a sostenere la transizione di Agrigento sviluppando una strategia completa: roadmap su misura che coprono tecnologia, politiche e finanza, formazione tecnica e rafforzamento delle competenze, oltre al supporto per facilitare gli investimenti e favorire l’attuazione dei progetti, senza alcun costo per il Comune.

La campagna 100×100 rappresenta un movimento globale che punta a ottenere l’impegno di 100 isole e giurisdizioni nel mondo entro il 2030, per raggiungere il 100% di energia rinnovabile prima di metà secolo in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con gli obiettivi climatici globali. Come Comune della Sicilia, l’isola più grande del Mediterraneo, nonché la più vasta regione italiana, Agrigento diventa un caso pilota internazionale, unendosi a numerose isole e partner in tutto il mondo che puntano all’autosufficienza e sicurezza energetica tramite le rinnovabili.

Con circa 55.000 residenti e un bacino di popolazione più ampio di oltre 400.000 abitanti, Agrigento presenta una delle situazioni di maggiore vulnerabilità della rete elettrica in Sicilia e, allo stesso tempo, un patrimonio riconosciuto a livello mondiale, tra cui la Valle dei Templi. Le frequenti interruzioni di corrente, aggravate da incendi e caldo estremo, insieme ai prezzi dell’energia elettrica in Italia superiori alla media europea, hanno reso la resilienza energetica una priorità locale urgente.

La Sicilia, è al centro del dibattito energetico italiano: ricca di risorse rinnovabili, ma frenata dagli stessi colli di bottiglia della rete e dagli stessi ritardi autorizzativi che caratterizzano gran parte del Paese. Assumendo un ruolo guida a livello locale, Agrigento diventa un modello dimostrativo replicabile, che si ispira all’esperienza delle piccole isole per condurre la propria transizione energetica. Agrigento intende, inoltre, formalizzare nei prossimi mesi la propria adesione al Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy), un ulteriore passo per estendere il proprio ruolo guida oltre i confini nazionali.

Il Sindaco di Agrigento, Michele Sodano, ha dichiarato, “Con l’Accordo di New York, firmato in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Agrigento compie un salto importante nel futuro e diventa il progetto pilota in Sicilia per raggiungere l’indipendenza energetica e il 100% di rinnovabili entro il 2045. Una sfida ambiziosa che, grazie al supporto, alle competenze e alla rete internazionale della Blue Planet Alliance e di Greening the Islands Foundation, potrà trasformarsi in progetti concreti e investimenti globali sul nostro territorio. Il 2045 sembra lontano, ma si costruisce giorno per giorno. Grazie a Henk Rogers e Gianni Chianetta per aver scelto Agrigento come punto di partenza di questo percorso”.

“La vera soluzione al cambiamento climatico non nasce solo dai grandi accordi internazionali, ma dalle politiche dei territori: sono le comunità locali, chi vive ogni giorno la realtà dei propri luoghi, a percepirne le vulnerabilità, le risorse e le priorità, e quindi a calibrare le risposte più efficaci,” ha commentato Francesco Corvaro, Inviato Speciale per il Cambiamento Climatico, presente all’evento organizzato da GTI e BPA a New York. “L’iniziativa 100×100 ne è un esempio concreto: accompagnare 100 isole verso il 100% di rinnovabili entro il 2045 (o prima) non è solo un traguardo energetico, ma un modello di governance climatica ‘dal basso’. Significa riconoscere che il futuro climatico si costruisce a partire dai territori, e fare delle isole non vittime del cambiamento climatico, ma protagoniste della sua soluzione”.

“Siamo lieti di accogliere Agrigento come primo Comune italiano ad avviarsi sul percorso della piena elettrificazione alimentata al 100% da fonti rinnovabili. Crediamo che possa diventare un esempio per tutta la Sicilia e per i Comuni di tutto il mondo. La firma di oggi segna l’inizio di una rivoluzione energetica che parte dalle comunità locali. Insieme a Blue Planet Alliance e ai nostri altri partner, GTI si impegna a sostenere le amministrazioni locali come Agrigento che vogliono costruire resilienza e contrastare la povertà energetica grazie alle rinnovabili,” ha dichiarato Gianni Chianetta, Presidente di GTI.

Henk Rogers, Fondatore e CEO di BPA, ha aggiunto, “Grazie al lavoro di Blue Planet Alliance con le isole e le comunità di tutto il mondo, e alla nostra collaborazione con Greening the Islands, abbiamo visto in prima persona che le isole possono guidare lo sviluppo di soluzioni per un futuro più pulito e resiliente. È per questo che ho fondato BPA: per aiutare isole e paesi a raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2045, sulla base dell’esempio delle Hawaii, primo stato USA ad assumere questo impegno. Ciò che Agrigento sta facendo è importante perché dimostra cosa è possibile realizzare quando una comunità ha una visione chiara e ambiziosa per un futuro 100% rinnovabile.

Sostenendo Agrigento, speriamo di dimostrare come l’energia pulita possa rafforzare la resilienza, aumentare l’indipendenza energetica e costruire un futuro più sostenibile. Insieme a GTI e al Comune di Agrigento, contribuiremo a fare di questa città un modello per la Sicilia, per l’Italia e per le comunità di tutto il mondo”.

“Il Global Solar Council è lieto di supportare questa iniziativa. Come dimostrano chiaramente le isole, il ruolo di fotovoltaico e accumuli è di importanza strategica per lo sviluppo sostenibile, sicurezza energetica, e resilienza climatica di ogni comunità,” ha commentato Sonia Dunlop, CEO del Global Solar Council, l’organizzazione mondiale di riferimento per l’industria solare. “Siamo anche felici di accogliere Agrigento nella nostra campagna ‘300 million solar homes’, attraverso la quale lavoriamo con le amministrazioni locali in tutto il mondo per accelerare la diffusione di impianti solari a servizio di abitazioni, piccole imprese ed edifici pubblici fino a raggiungere quota 300 milioni entro il 2030, pari a una capacità di circa 2 TW.”