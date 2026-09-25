Controcorrente Agrigento, Mangione e Svettini: “Nessun accordo con il centrodestra. Far parte delle commissioni è un diritto e non una concessione”

“In queste ore stiamo assistendo al trionfo della non conoscenza della macchina amministrativa da parte di pezzi di centrodestra che, per farsi la guerra tra loro, tirano in ballo noi. Verrebbe da dire, facciamo una operazione di ripasso delle regole elementari delle prassi parlamentari e consiliari. La rappresentanza delle commissioni consiliari per noi che siamo minoranza in consiglio è fondamentale per l’attività amministrativa, è infatti prassi consolidata che alle minoranze vengano concesse delle commissioni, accade ad esempio al Parlamento siciliano come la commissione Antimafia presieduta da un componente del Pd o quella Ue presieduta da un componente del M5s. Definire accordo quello che è la necessaria rappresentanza dell’organo consiliare è una strumentalizzazione priva di fondamento. Controcorrente collaborerà finanche con pezzi del centrodestra se in ballo ci saranno proposte di buon senso per il bene esclusivo della città. Il centrodestra ha perso le elezioni è, resta e sarà all’opposizione e non c’è alcun accordo politico. Raccontare il contrario è mistificare o peggio strumentalizzare la realtà. Ricordiamo, inoltre, che non abbiamo fatto alcun accordo per la vicepresidenza del consiglio che per prassi parlamentare spetta alla minoranza e diciamo ai consiglieri che hanno scritto la nota di fare pace con i loro colleghi piuttosto che usare noi per farsi la guerra”.

Lo affermano in una nota i consiglieri di Controcorrente Agrigento Elvira Mangione e Alessandro Svettini.