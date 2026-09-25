Polizia, il commissario Di Giovanna nuovo portavoce della Questura di Agrigento

Il Questore di Agrigento a margine di una conferenza stampa presso la sala conferenze, ha presentato il nuovo funzionario Portavoce della Questura. Si tratta del commissario Marco Di Giovanna, 27 anni, palermitano e laureato in Giurisprudenza, ha fatto il suo ingresso nella provincia di Agrigento lo scorso giugno, al termine del 114° Corso di Formazione per Funzionari della Polizia di Stato svoltosi presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Insieme ad altri cinque colleghi, è stato assegnato alla questura agrigentina per potenziare l’organico e ottimizzare i servizi strategici sul territorio.

“Dopo un periodo di formazione visto l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi abbiamo affidato questo ruolo importante, la comunicazione, a questo giovane funzionario”, ha detto il questore Palumbo che ha individuato nel Dott. Di Giovanna la figura ideale per guidare la comunicazione istituzionale, un ruolo cruciale per mantenere un canale diretto, trasparente e costante con gli organi di informazione e, di riflesso, con l’intera cittadinanza della provincia.

“Si tratta di un incarico importante. Il mio obiettivo sarà quello di far vedere il lavoro degli agenti, ma sopratutto creare un ponte con la cittadinanza”, ha dichiarato il commissario Di Giovanna.