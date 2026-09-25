I The Kolors a Lampedusa chiudono l’evento “Le isole, i giovani e il futuro”

L’energia e il sound dei The Kolors conquistano il palco di Lampedusa. La band sarà in concerto sull’isola per chiudere l’evento “Le Isole, i giovani e il futuro”, in corso da giovedì 24 a sabato 26 settembre. A concludere la tre giorni con una festa in musica, sabato sera l’atteso concerto in Piazza Garibaldi con inizio ore 21.00 e ad ingresso libero.

L’iniziativa è promossa dal Comune e realizzata con il contributo del ministro per lo Sport e i giovani, degli assessorati regionali al Territorio e ambiente e allo sport e spettacolo, di Inmp, Fondazione Falcone, Gruppo Caronte & Tourist, Angelini Pharma e Puntoeacapo e con la collaborazione dell’Agenzia italiana per la gioventù e dell’istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa.