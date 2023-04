Agrigento, storia di Kalid e della sua “ordinaria” onestà

Una bella storia di onestà e correttezza arriva da Agrigento ed è questa: ieri sera C. S. avvocato, in Agrigento zona San Vito ha smarrito (forse sottratto) il proprio portafoglio. Che conteneva soldi, documenti, carte di credito, tesserino di avvocato le carte di identità dei propri figli. Una volta scoperta la mancanza del portafoglio e non sapendo se fosse stato smarrito o sottratto, la prima cosa che è stata fatta è quella di recarsi sul posto dove in precedenza era stato utilizzato per fare un pagamento. Giunti sul luogo non è stato rinvenuto. Nel contempo le carte di credito erano state bloccate. C. S., dunque, si è recata con il proprio coniuge dai Carabinieri di Agrigento piazzetta Vadalà per sporgere denuncia, ma essendo già tardi il piantone li ha invitati a tornare l’indomani mattina. Comunque, a quel punto è stata persa ogni speranza di ritrovare il portafoglio di riaverlo indietro.

La sorpresa, vera sorpresa, l’avv. C. S. l’ha avuta questa mattina verso le 10.30 quando ha bussato alla porta di casa sua un signore che chiedeva di lei, affermando anche di avere rinvenuto un portafoglio. L’uomo, di origine marocchina, di nome fa Kalid e consegna il portafoglio dicendo di non avere toccato nulla tra i soldi, carte di credito e documenti vari.. Lo stesso Kalid ha anche detto che da ieri sera si era attivato per rintracciare la titolare del portafoglio non riuscendo a trovare l’abitazione. addirittura, tramite facebook ha cercato di inviare un messaggio alla sorella, ma non è riuscito ad ottenere i risultati sperati. L’avvocato C. S., a titolo di riconoscenza ha voluto donare a Kalid una somma di denaro che non ha voluto per poi accettare dopo ripetute insistenze appena 20 euro. L’avv. C. S. ed il marito, si sono messi a disposizione e sperano di poter aiutare in qualche modo Kalid e la sua famiglia. Ma non c’è stato verso. Kalid la sua azione di uomo onesto l’ha fatta senza chiedere nulla in cambio. E’ questa la sua ricompensa che verrà moltiplicata sicuramente nel corso della vita futura.