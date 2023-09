Agrigento, svaligiate altre tre abitazioni: banda specializzata dietro i furti?

Ci sarebbe una banda specializzati in furti in appartamento dietro i colpi verificatisi nella giornata di ieri ad Agrigento. Dopo le tre abitazioni svuotate nel quartiere di Fontanelle, in cui sono stati portati via oro, argento e preziosi, sono arrivate altrettante segnalazioni ai carabinieri. I ladri si sono spostati nel centro della città dei Templi: al Viale della Vittoria, in via Dante e in via Giovanni XXIII.

Anche in questo caso il modus operandi è stato simile ai primi tre furti con l’utilizzo, probabilmente, di una chiave bulgara in grado di aprire le porte blindate. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. I carabinieri hanno avviato le indagini. Al vaglio alcune impronte digitali rilevate e i filmati della videosorveglianza.