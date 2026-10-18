Agrigento

Agrigento, una passeggiata in rosa per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica

Una giornata, quella di oggi, che non deve concludersi ma continuare a camminare sempre, ricordandoci che solo insieme possiamo fare tanto.

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

di Letizia Bilella

Una pacifica e bellissima onda rosa stamattina ha colorato le vie del centro di Agrigento. Sono questi i momenti di aggregazione e solidarietà che fanno di una comunità un posto che può definirsi casa. Una passeggiata, inframmezzata da interventi di chi con la salute e la prevenzione si incontra e scontra quotidianamente. Chi scrive ha partecipato, e di questo ne è orgogliosa, perché queste manifestazioni sono utilissime al fine di sensibilizzare a fare prevenzione, a chiedere aiuto, a trovare la forza di andare avanti….a volte anche per chi non ce l’ha fatta, ma ha lottato fino all’ultimo.
Onda rosa, con i fondi raccolti in questa giornata, intende realizzare uno spazio per le pazienti oncologiche che si sottopongono a terapia, una “Stanza Rosa”, che possa ospitare i pazienti prima o dopo la terapia.
Oggi hanno manifestato uomini, donne di tutte le età, mamme con i piccoli ancora nel passeggino….un importantissimo segnale. Un piccolo seme che deve essere piantato nelle coscienze dei bambini affinché un domani possa essere un valore solido. La prevenzione va fatta, le istituzioni devono porre le basi affinché ogni uomo o donna possa fare screening gratuiti più frequenti, perché spesso il problema di base è la lunga tempistica e i costi delle visite non proprio abbordabili. Una giornata, quella di oggi, che non deve concludersi ma continuare a camminare sempre, ricordandoci che solo insieme possiamo fare tanto.

Ha partecipato anche il primo cittadino Michele Sodano che in un post sui social dice: “Promuovere la prevenzione e lo sport significa promuovere la vita e oggi Agrigento si è tinta di rosa! Grazie a Onde Rosa Aps per l’organizzazione impeccabile e a tutti i partecipanti che hanno riempito le strade della nostra meravigliosa città. Adottiamo uno stile di vita sano e partecipiamo agli screening per sconfiggere le patologie sul nascere e proteggere la nostra salute”.

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