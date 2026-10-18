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Una brutta Akragas cade a Marineo, il San Giorgio La Piana vince 2-0

A Marineo i biancazzurri vengono sconfitti meritatamente dal San Giorgio La Piana per 2-0

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

L’Akragas perde partita e primato in classifica. A Marineo i biancazzurri vengono sconfitti meritatamente dal San Giorgio La Piana per 2-0. Un gol per tempo dei padroni di casa decidono la sesta giornata del campionato di Eccellenza. Per la squadra di mister Cammarata è la seconda sconfitta della stagione. 

I RISULTATI DELLA 6ª GIORNATA

Marsala-Bagheria 2-0
Parmonval – Misilmeri 0-1
Sancataldese – Castellammare 0-0
Borgetto – San Vito Lo Capo 1-3
Alcamo – Montelepre 0-1
Cefalù – Partinico 0-1
San Giorgio La Piana – Akragas 2-0
Sciacca – Kamarat 1-1

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