Agrigento-Valle dei Templi, nuovo collegamento intermodale treno-bus con unico biglietto

Un plauso all’istituzione del biglietto unico per raggiungere la destinazione Agrigento-Valle dei Templi.

“Di questa iniziativa, introdotta da Trenitalia, in collaborazione con la Trasporti Urbani Agrigento – dichiara l’amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa -, si era parlato, fra le altre, già a fine estate al TTG. In quell’occasione i responsabili di Trenitalia avevamo manifestato grande attenzione e disponibilità verso il nostro territorio. Già alla Fiera del Turismo di Rimini avevamo avuto modo di appoggiare l’iniziativa, che va ora ad aggiungersi alle diverse offerte di promozione dell’area distrettuale e della Costa del Mito e si inserisce nelle campagne per la destagionalizzazione del Turismo della Regione Sicilia”.

Il nuovo collegamento intermodale treno-bus con un unico biglietto permetterà di raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento.

“È la prima di altre soluzioni discusse con Trenitalia e che hanno lo scopo di migliorare i tempi di percorrenza delle tratte ferroviarie e i servizi per chi arriva in Sicilia e desidera raggiungere i luoghi di maggior interesse turistico” conclude Fabrizio La Gaipa.