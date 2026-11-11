Carne non tracciata, locali abusivi e telecamere senza autorizzazioni: stangata a supermercato
A finire nei guai il titolare di un supermercato in un piccolo comune della provincia. Denuncia e stangata di 15 mila euro
Un impianto di videosorveglianza senza la necessaria autorizzazione, carne preconfezionata esposta senza le etichette che accertino la provenienza, un intero locale adibito a deposito di alimenti che dalla planimetria originale non risultava. Sono alcune delle contestazioni rilevate dai carabinieri del Nas e dai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Agrigento in un supermercato in un piccolo comune della provincia.
A finire nei guai è stato il proprietario dell’attività commerciale, sanzionato con multe e ammende per un importo di circa 15 mila euro. Il titolare è stato denunciato anche per irregolarità dal punto di vista della sicurezza sul lavoro: omessa sorveglianza sanitaria per i dipendenti, mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale e mancata formazione ed informazione del personale sui rischi aziendali.