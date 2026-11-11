Agrigento

Carne non tracciata, locali abusivi e telecamere senza autorizzazioni: stangata a supermercato 

A finire nei guai il titolare di un supermercato in un piccolo comune della provincia. Denuncia e stangata di 15 mila euro

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Un impianto di video­sor­ve­glianza senza la neces­sa­ria auto­riz­za­zione, carne preconfezionata esposta senza le etichette che accertino la provenienza, un intero locale adi­bito a depo­sito di ali­menti che dalla planimetria originale non risultava. Sono alcune delle contestazioni rilevate dai carabinieri del Nas e dai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Agrigento in un supermercato in un piccolo comune della provincia.

A finire nei guai è stato il proprietario dell’attività commerciale, sanzionato con multe e ammende per un importo di circa 15 mila euro. Il titolare è stato denunciato anche per irregolarità dal punto di vista della sicurezza sul lavoro: omessa sor­ve­glianza sani­ta­ria per i dipen­denti, man­cata con­se­gna dei dispo­si­tivi di pro­te­zione indi­vi­duale e man­cata for­ma­zione ed infor­ma­zione del per­so­nale sui rischi azien­dali. 

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