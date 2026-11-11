Camera di Commercio, nasce il Premio Progresso Economico 2026

La Camera di Commercio di Agrigento, allo scopo di sostenere lo sviluppo del territorio e valorizzare l’impegno degli imprenditori locali, indice anche per l’anno in corso il “Premio Progresso Economico 2026”.

Il premio, che gode del Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, consiste nell’assegnazione di uno speciale segno di benemerenza destinato alle aziende ed ad alcune personalità che si sono particolarmente distinte sul versante dell’innovazione in campo digitale, della tradizione, del valore sociale, della promozione culturale, dell’internazionalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato.

“L’Ente camerale, interpretando le aspettative e i sentimenti del territorio, ritiene che tra i suoi compiti – afferma il Commissario straordinario Giuseppe Termine – ci sia anche quello di additare alla pubblica estimazione l’attività di coloro che, con opere concrete nell’ambito del lavoro, della finanza e delle arti, anche con iniziative di carattere culturale, assistenziale e filantropico e in collaborazione con la pubblica amministrazione, abbiano in qualche modo reso un servizio alla comunità elevando il suo prestigio e la sua reputazione e sostenendo con dedizione le singole istituzioni. Con questa iniziativa, ormai consolidata nel tempo, s’intende rendere merito all’intelligenza, al sacrificio delle imprese del territorio, dando significato e valore ai protagonisti del tessuto economico locale, alle loro intuizioni e a quello spirito costruttivo che sorregge la crescita all’interno di percorsi di legalità”.

“Negli ultimi mesi l’economia agrigentina sta mostrando risultati significativi che dimostrano – aggiunge il Segretario Generale Gianfranco Latino – lo spirito di resilienza delle nostre imprese e la coesione del territorio. Il saldo positivo di nuovi imprenditori, l’espansione dei settori tradizionali e l’ascesa di turismo e servizi innovativi riflettono la nostra capacità di reagire alle difficoltà. È proprio il tessuto locale – dove l’innovazione si intreccia con il valore della tradizione – a meritare riconoscimento. Il Premio Progresso Economico non è solo la celebrazione degli esiti raggiunti, ma un segnale forte per costruire, insieme, un futuro più competitivo, sostenibile e inclusivo”. Chi vuole segnalare aziende che si sono particolarmente contraddistinte nell’anno in corso, può far pervenire la propria designazione, entro il 30 novembre 2026, presso la segreteria della presidenza della Camera di Commercio di Agrigento.