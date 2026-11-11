Apertura

Sorpresi a rubare 300 chili di arance, arrestati due empedoclini

Due persone di Porto Empedocle sono state sorprese in flagranza dai militari dell’Arma di Ribera e arrestate per furto aggravato

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Si sono intrufolati in un agrumeto ed erano riusciti a rubare ben 300 chili di arance ma non avevano fatto i conti con i carabinieri. Due persone di Porto Empedocle sono state sorprese in flagranza dai militari dell’Arma di Ribera e arrestate per furto aggravato. Il fatto è avvenuto in contrada Donna superiore. Il valore della merce asportato si aggira intorno a 500 euro. Le arance sono state restituite alla proprietaria, una donna di Ribera. I due indagati, invece, sono stati posti ai domiciliari(immagine di repertorio)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Non si ferma all’Alt della Polizia e tenta di disfarsi della droga: arrestato
PRIMO PIANO

Macellazione clandestina di cavalli, 7 misure cautelari: arrestato anche veterinario
Ribera

Ribera, 32enne condannato per aver venduto cocaina
Agrigento

Aica, 216 interventi in dieci giornate lavorative in 25 Comuni
Politica

Sicilia, approvata la Finanziaria. Schifani: “Proseguiamo percorso di crescita”
banner italpress istituzionale banner italpress tv