Aica, il Cartello sociale: “Paralisi gestionale”

Il cartello sociale , anche per le continue sollecitazioni della gente comune che si dice preoccupata, esprime profonda amarezza per la situazione di stallo in cui versa AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) e per l’incapacità, ormai strutturale, di superare il grave deficit di governance che affligge l’azienda.

Una paralisi gestionale che, se non affrontata con decisione e trasparenza, rischia di segnare la fine dell’esperienza della gestione pubblica del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento. Un esito che sarebbe inaccettabile per le comunità locali e per tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nella gestione pubblica dell’acqua come bene comune. Continuiamo a credere in una sana politica che essendo espressione democratica del popolo, delle preoccupazioni e problemi del popolo si fa carico. Di fronte alle incertezze di questa nostra classe politica, alle continue proroghe e all’assenza di soluzioni concrete, il cartello sociale continua ad essere sollecitato dai cittadini comuni per una nuova mobilitazione pubblica. Sono infatti proprio loro — le famiglie, i lavoratori, gli utenti — a rischiare di pagare il prezzo più alto per questa crisi protratta e ingiustificabile.

Il tempo delle titubanze o peggio dei continui giochi politici è scaduto. Serve responsabilità, trasparenza e un immediato cambio di rotta. Il servizio idrico pubblico non può morire per inerzia.