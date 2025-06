Il presidente Pendolino a Roma per la presentazione della Festa della Musica

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha partecipato stamani a Roma, nella Sala “Spadolini” del Ministero della Cultura, alla conferenza stampa di presentazione della 31^ edizione della Festa della Musica, la manifestazione nazionale che il 21 giugno di ogni anno celebra la musica all’insegna della gratuità con migliaia di concerti in tutta Italia.

Nel quadro degli eventi in programma per Agrigento 2025, Capitale della Cultura, il prossimo venerdì 20 giugno il teatro dell’Efebo del Libero Consorzio ospiterà l’anteprima del film “Un concerto lungo 30 anni”.

“Per il Libero Consorzio di Agrigento – ha detto il Presidente Pendolino – è un privilegio ospitare questa importante manifestazione, nella suggestiva cornice del Teatro dell’Efebo, che rappresenta una scommessa sul turismo degli eventi in grado di trasformare il Teatro stesso in una grande occasione di offerta per i i turisti e prolungare la loro permanenza ad Agrigento. L’edizione 2025 della Festa della Musica si lega a filo doppio con il Libero Consorzio. Il 21 giugno il Parco archeologico della Valle dei Templi ospiterà il concerto di Mario Biondi, testimonial della 31 edizione del Festival, accompagnato dall’orchestra sinfonica Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, diretta dal Maestro Walter Attanasi, istituzione che proprio grazie al prezioso contributo dell’ex Provincia negli anni è diventata una splendida realtà, oggi autonoma, per la formazione di numerosi giovani musicisti”.