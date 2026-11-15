All’ospedale di Agrigento supereroi per festeggiare i bambini prematuri

“Arrivati presto per insegnarci il coraggio”. Una frase per descrivere i tanti bambini nati prematuramente. Una frase scandita nel corso di un’evento presso la sala conferenze dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento presso il reparto UTIN che ha voluto celebrare la giornata mondiale della Prematurità.

Quest’oggi è stata una festa di sorrisi, di abbracci e di magia, resa ancora più speciale dalla presenza di supereroi d’eccezione che hanno fatto brillare gli occhi dei piccoli lottatori e dall’affetto immenso di medici, infermieri e famiglie. “Abbiamo piantato messaggi di speranza, perché ogni piccolo seme oggi custodisce la promessa di un domani rigoglioso e pieno di vita”, scrive un papà che ringrazia tutto il personale medico e sanitario dell’UTIN di Agrigento per “la dedizione, la cura e l’amore quotidiano con cui stringete per mano questi piccoli eroi e le loro famiglie”.