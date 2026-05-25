Mangiapane riconfermato Sindaco a Cammarata

A Cammarata i cittadini hanno scelto di riconfermare alla guida del Comune il sindaco Giuseppe Mangiapane. Il primo cittadino, secondo i dati non ancora del tutto definitivi, si è imposto con il 59,73% dei voti, con il supporto della lista Costruire Orizzonti-Giuseppe Mangiapane Sindaco battendo lo sfidante

Giuliano Traina che ha raggiunto con il 40,27% dei voti, con l’appoggio della lista Idea Comune-Traina Sindaco. Le elezioni comunali a Cammarata hanno registrato un’affluenza del 77,39%, un dato che si confronta con il 75,88% delle precedenti elezioni.