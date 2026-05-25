Sodano verso la vittoria? La Vardera: “qui ad Agrigento si fa la storia”

“Ore 20,42 vi scrivo trattenendo le lacrime. Cari amici siamo in testa, viaggiamo tra il 39 e il 40% staccando al momento di 6 punti il candidato Alonge con la sua armata di liste, composte dai big di Forza Italia e Fratelli d’Italia e chi più ne ha più ne metta. Ancora il dato però non è definitivo, per vincere al primo turno dobbiamo superare il 40+1. Siamo sul filo del rasoio, ma posso dire che nessuno avrebbe mai creduto che una forza nata un anno fa avrebbe potuto solo pensare lontanamente di lottare al primo posto contro i mostri della politica nazionale? Non parliamo di sondaggi ma migliaia di voti da ogni parte della Sicilia”. Questo il primo commento del deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera quando mancano solo due sezioni ad Agrigento da scrutinare; Sodano al momento è avanti rispetto ad candidato Alonge con il 39, 31%.

“A Bronte ed Ispica due grandi centri rischiamo di andare al ballottaggio, ma il dato più straordinario è quello della lista di Controcorrente. Più tardi saremo più precisi, e potró darvi dati di tutti i comuni, ma vi dico solo grazie. Stiamo costruendo un sogno più grande di noi. Dimostrando che siamo non solo il “partito dei like” e delle battaglie social, ma possiamo scrivere una nuova pagina di storia mandando un avviso di sfratto al governo Schifani. Vi aggiorniamo più tardi, sarà un finale al cardiopalma.

Intanto grazie stiamo scrivendo la storia”, ha concluso La Vardera.