Amministrative, urne aperte ad Agrigento: si vota fino alle 23 

Urne aperte dalle 7 di questa mattina per il turno delle elezioni amministrative. I seggi rimarranno aperti fino alle 23. Domani si voterà invece dalle 7 alle 15 e poi avrà inizio lo spoglio. Quattro candidati a sindaco, 322 aspiranti consiglieri comunali per 24 posti disponibili, 14 liste elettorali. Sono i numeri della tornata elettorale ad Agrigento. La città dei templi è chiamata a scegliere il successore di Franco Miccichè e al rinnovo di aula Sollano. A contendersi la fascia tricolore sono in quattro. Il centrodestra corre spaccato e presenta due candidati: da un lato Dino Alonge sostenuto Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc; dall’altro lato la Lega presenta Luigi Gentile con l’appoggio anche di Democrazia cristiana, Noi Moderati Sud Chiama Nord, e la lista civica Gentile sindaco di Agrigento. Altro candidato sindaco è Giuseppe Di Rosa che si presenta con le liste civiche “Agrigento Amore mio” e “LiberiAmo Agrigento”. Controcorrente di Ismaele La Vardera propone la candidatura dell’ex deputato grillino Michele Sodano che viene sostenuto dal campo largo della sinistra.

Possono votare tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. L’elettore deve recarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento: oltre alla carta di identità, sono considerati documenti validi anche la patente di guida e il passaporto. Se l’elettore ha smarrito la tessera elettorale o ha esaurito gli spazi disponibili, può richiederne una nuova presso gli Uffici elettorali del proprio Comune. In tutti i comuni, l’elezione del sindaco é contestuale all’elezione dei consiglieri comunali. Le modalità di voto cambiano in base al numero degli abitanti del Comune. La legge elettorale distingue infatti tra Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e i comuni più piccoli. Ancora differenti sono le modalità di voto per i Comuni siciliani: essendo una Ragione a Statuto speciale, infatti, le elezioni amministrative sono regolate da norme regionali (ed è prevista, ad esempio, l’elezione a primo turno del candidato sindaco che ottiene almeno il 40% dei voti validi). Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri si effettua con metodo proporzionale ed è previsto l’eventuale turno di ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene il 50% +1 dei voti espressi. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una o più liste di candidati consiglieri comunali. L’elettore può esprimere la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto. Le possibilità di voto diverse. Si può esprimere il voto sia a un sindaco che a una lista a lui collegata, tracciando una X sul simbolo della lista e un’altra sul nome del candidato sindaco. Stesso effetto se si segna con una X solamente la lista per il consiglio comunale: il voto va automaticamente al sindaco collegato. L’elettore può votare solo il sindaco: tracciando una X sul solo nome del candidato sindaco, infatti, il voto non si estende a nessuna delle liste che lo sostengono. Infine c’è la possibilità del voto disgiunto, ovvero votare un candidato sindaco e una lista non collegati tra loro. Per quanto riguarda i candidati al consiglio comunale si può esprime una o due preferenze scrivendo il cognome o i cognomi nello spazio della lista dove risulta candidato. Nel caso in cui si decida di esprimere due preferenze queste dovranno riguardare candidati della stessa lista e di sesso diverso (quindi una donna e un uomo), pena l’annullamento della seconda preferenza. Se un candidato sindaco, al termine dello spoglio, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi è subito proclamato eletto. In caso contrario i due candidati che hanno ottenuto più voti passano al turno di ballottaggio che si terrà il 7 e 8 giugno.