Ancora una tragedia a San Leone, 82enne muore in incidente stradale (forse dopo malore)





Ennesima tragedia ad Agrigento, la terza in neanche quarantotto ore. Una donna di 82 anni – Lilia Contino – è morta in un incidente stradale avvenuto lungo Viale dei Giardini, nel centro di San Leone. La donna, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro un palo dell’illuminazione. Non è ancora chiaro se la signora abbia accusato un malore mentre era alla guida.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute le ambulanze e i vigili del fuoco ma per l’anziana non c’è stato niente da fare. Presenti gli agenti della polizia locale che si stanno occupando dei rilievi.

La settimana ad Agrigento si apre così come si era conclusa: nel sangue. Sono tre le vittime in altrettanti incidente stradali verificatisi nella Città dei templi tra sabato e lunedì.

La mattina del 20 settembre ha perso la vita Francesco Rizzo Zangali, ex dipendente della provincia, morto in un incidente nei pressi della galleria Spinasanta. Lo stesso giorno, in serata, è deceduto Marco Chiaramonti, cinquantenne istruttore di tennis, coinvolto in un incidente con lo scooter lungo viale Emporium a San Leone. Questa mattina Agrigento si sveglia con l’ennesima tragica notizia.