Appicca fuoco al suo appartamento, panico nel centro di Agrigento (VIDEO)





Avrebbe appiccato un incendio in una stanza del suo appartamento non si sa bene per quale motivo. Momenti di panico in un’abitazione in via Pietro Nenni, nel centro di Agrigento. Le fiamme, in breve tempo, hanno avvolto la stanza rischiando di propagarsi in tutta la struttura.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre di Vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Alcuni residenti del palazzo sono stati evacuati precauzionalmente ma non ci sarebbero feriti. L’unico risultato intossicato dal fumo è stato proprio chi, secondo quanto ricostruito, avrebbe appiccato le fiamme. Sul posto presenti anche i carabinieri e personale sanitario del 118.