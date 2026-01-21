Agrigento

Appicca fuoco al suo appartamento, panico nel centro di Agrigento (VIDEO)

Momenti di panico in un’abitazione in via Pietro Nenni, nel centro di Agrigento

Pubblicato 6 minuti fa
Da Sandro Catanese



Avrebbe appiccato un incendio in una stanza del suo appartamento non si sa bene per quale motivo. Momenti di panico in un’abitazione in via Pietro Nenni, nel centro di Agrigento. Le fiamme, in breve tempo, hanno avvolto la stanza rischiando di propagarsi in tutta la struttura.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre di Vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Alcuni residenti del palazzo sono stati evacuati precauzionalmente ma non ci sarebbero feriti. L’unico risultato intossicato dal fumo è stato proprio chi, secondo quanto ricostruito, avrebbe appiccato le fiamme. Sul posto presenti anche i carabinieri e personale sanitario del 118. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Appicca fuoco al suo appartamento, panico nel centro di Agrigento (VIDEO)
dalla Regione

Le deputate dell’Ars “Non votare la norma sulla rappresentanza di genere sarebbe un’abiura”
Sicilia by Italpress

Continua l’ondata di maltempo in Sicilia
Ultime Notizie

Lavoravano in nero in un ristorante e percepivano la Nasp
Caltanissetta

”Sua figlia ha provocato incidente”, coppia di anziani non cade nella truffa e chiama la polizia
Palermo

Aggredisce la compagna e ferisce il suocero, arrestato 25enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv