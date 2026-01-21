Ultime Notizie

Crack, cocaina e hashish in casa: due arresti

Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno arrestato un 30enne e un 40enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un’attività finalizzata alla repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, perquisivano le abitazioni dei due uomini, dove rinvenivano e ponevano sotto sequestro, circa 100 grammi di hashish, 100 grammi di crack, più di 35 grammi dicocaina oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 40enne sono scattati gli arresti domiciliari mentre il 30enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Devono scontare pena per minacce, maltrattamenti, truffa: arrestate 4 persone
Siracusa

In casa con 50 grammi di cocaina, mazza chiodata e soldi in contanti: arrestato
Ultime Notizie

Sorpresi con la droga e soldi in contanti: arrestati due fratelli
Ultime Notizie

Crack, cocaina e hashish in casa: due arresti
Politica

La Giunta Schifani approva il Programma triennale di sviluppo turistico
di Irene Milisenda e Sandro Catanese

Appicca fuoco al suo appartamento, panico nel centro di Agrigento (VIDEO)
banner italpress istituzionale banner italpress tv