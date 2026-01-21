Ultime Notizie

Devono scontare pena per minacce, maltrattamenti, truffa: arrestate 4 persone

Gli arresti a Caltanissetta e Gela

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro persone in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito di condanne definitive.

A Caltanissetta, la Squadra Mobile ha eseguito i provvedimenti nei confronti di un 56enne, condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di minacce, e di un 59enne, condannato alla pena di cinque mesi e ventitré giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, incendio boschivo e truffa. Entrambe le pene saranno espiate in regime di detenzione domiciliare.

A Niscemi, il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha eseguito i provvedimenti nei confronti di un 31enne, condannato alla pena di un mese e venti giorni di reclusione per i reati di minaccia, danneggiamento e maltrattamenti contro familiari e conviventi, e di un 26enne, condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Entrami gli arrestati sono stati condotti al carcere di Gela.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Devono scontare pena per minacce, maltrattamenti, truffa: arrestate 4 persone
Siracusa

In casa con 50 grammi di cocaina, mazza chiodata e soldi in contanti: arrestato
Ultime Notizie

Sorpresi con la droga e soldi in contanti: arrestati due fratelli
Ultime Notizie

Crack, cocaina e hashish in casa: due arresti
Politica

La Giunta Schifani approva il Programma triennale di sviluppo turistico
di Irene Milisenda e Sandro Catanese

Appicca fuoco al suo appartamento, panico nel centro di Agrigento (VIDEO)
banner italpress istituzionale banner italpress tv