Area progressista, fumata nera sul candidato: tutto rinviato a lunedì

Sul tavolo, al momento, ci sono solo i nomi di Roberta Lala (IV) e Michele Sodano (Controcorrente). Nessuno dei partiti avrebbe proposto il giornalista Nuccio Dispenza

Pubblicato 1 ora fa
Da Gioacchino Schicchi

Come ampiamente annunciato, è stato rinviato a lunedì il tavolo di confronto della cosiddetta “Area progressista” per l’individuazione di un candidato sindaco.

Nonostante le “fughe in avanti” dei giorni scorsi, tutte le sigle partecipanti hanno ribadito la necessità di giungere ad una proposta condivisa che sappia unire le forze cosiddette “Riformiste”. Sul tavolo, al momento, sarebbero stati proposti solo due nomi, cioè quelli di Roberta Lala (Italia Viva) e Michele Sodano (Controcorrente), ma su tutto il tavolo si è appunto rinviato ai prossimi giorni.

Non sarebbe stato avanzato – secondo le informazioni raccolte da Grandangoloagrigento – il nome del giornalista Nuccio Dispenza, che però proprio questa mattina il gruppo territoriale di Agrigento del Movimento 5 Stelle aveva definito l’unica candidatura proposta in questi mesi dal progetto e che se la cosa avesse preso una strada diversa avrebbero anche lasciato il partito.

“Siamo al 90° minuto, non c’è più tempo – diceva la nota -, e il Gruppo Territoriale di Agrigento, aderisce senza indugio alla candidatura di Dispenza, aspettando indicazioni dagli organi territoriali competenti sulla presentazione della lista, significando che in assenza di precise indicazioni singolarmente si aderirà a liste civiche”.

In realtà il giornalista agrigentino scalderebbe la “base”, anche in casa PD, ma non convincerebbe i vertici regionali di entrambi i partiti che, nel caso del M5S avrebbero anzi chiarito di non supportare in modo diretto questa idea.

Domani il Partito Democratico si riunirà per decidere il da farsi su lista e, verosimilmente, candidatura. E’ probabile che i Dem cercheranno una linea comune innanzitutto con i 5 Stelle.

L’obiettivo primario, dicono tutti, è e resta l’unità. Bisognerà però capire a che costo.

