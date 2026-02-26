Calamonaci, al via due nuovi progetti di servizio civile: via alle candidature

Il Comune di Calamonaci, guidato dal sindaco Pino Spinelli, avvia nuovamente i progetti di servizio civile universale. Si tratta di un ottimo risultato posto che è già il terzo anno consecutivo che l’amministrazione comunale ottiene questi specifici finanziamenti ministeriali.

I progetti disponibili per Calamonaci sono due: “Ambiente Accogliente” con la disponibilità di sei posti, che interessa la riqualificazione urbana e il mantenimento della pulizia e dell’ordine, e “S.P.E.C.I.A.L.E. Sport e Cultura Inclusivi per Alternative Educative” con la disponibilità, anche in questo caso, di sei posti, progetto che riguarda, in particolar modo, l’animazione della comunità e l’animazione culturale verso i soggetti minori.

Il Sindaco di Calamonaci Pino Spinelli dichiara: “Il Comune avvisa la cittadinanza che i progetti sono stati già approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricordo che, come da bando, i progetti prevedono la riserva del 25% di posti per i Giovani con Minori Opportunità (GMO), ossia quelli che hanno ISEE inferiore ai 15 mila euro. Chi volesse accedere alla riserva dovrà prima inserirlo nella domandina e successivamente confermarlo ai colloqui di selezione consegnando apposita copia del proprio ISEE. Mi auguro che i nostri giovani – conclude Spinelli – approfittino di queste possibilità che consentono di acquisire competenze e rendersi utili per la propria comunità. Si tratta di progetti che, già negli scorsi anni, si sono dimostrati importanti ed efficaci, e l’auspicio è quello di proseguire anche quest’anno su questa strada”.

Il bando di adesione, in tutta Italia, è già aperto. Per partecipare occorre scegliere e selezionare il progetto di SCU in cui si vuole essere impiegati; per selezionare il progetto in questione serve accedere su internet e, nella pagina relativa al bando, individuare il progetto tra quelli inseriti nel motore di ricerca denominato “Scegli il tuo progetto in Italia”. Le candidature possono essere acquisite entro e non oltre mercoledì 8 Aprile 2026 alle ore 14. Per candidarsi al Servizio Civile Universale serve dotarsi di SPID e utilizzare il portale DOL – Domande On Line. Per visualizzare il bando completo è possibile connettersi presso il sito web ufficiale del Ministero delle Politiche Giovanili.