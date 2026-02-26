Bivona, inaugurata la nuova sede del Comando di Polizia Municipale

Oggi è stata inaugurata la nuova sede del Comando dei Vigili Urbani, un presidio di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini che testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione nel rendere i servizi più efficienti e accessibili. La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione e collaborazione istituzionale. Alla presenza del Sindaco Milko Cinà, la Giunta Comunale, del Presidente del Consiglio e del Dirigente Salvatore Comparetto, è stato tagliato il nastro di quella che non sarà solo una sede operativa, ma un punto di riferimento per l’intero territorio.

“Investire nella Polizia Municipale significa investire nella sicurezza stradale, nel decoro urbano e nel rispetto delle regole che permettono una convivenza civile e serena. Un ringraziamento sentito va a tutte le autorità e agli ospiti che hanno onorato l’evento con la loro presenza, l’Arciprete Don Marco Vella, per il momento di preghiera e la benedizione dei locali; il Comando dell’Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale, con i quali la sinergia quotidiana è fondamentale per la tutela del nostro comune; i colleghi della Polizia Municipale dei comuni limitrofi, la cui partecipazione sottolinea il valore della cooperazione tra territori e tutta la cittadinanza che ha partecipato numerosa“, dichiara il primo cittadino.