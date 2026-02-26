Santa Margherita Belice

Santa Margherita di Belìce, in corso lavori di messa in sicurezza del tetto del Museo della Memoria

I lavori sono finalizzati all’eliminazione definitiva delle infiltrazioni di acque meteoriche che da oltre un decennio interessavano la struttura.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza del tetto del Museo della Memoria di Santa Margherita di Belìce, finalizzati all’eliminazione definitiva delle infiltrazioni di acque meteoriche che da oltre un decennio interessavano la struttura.
Un intervento importante, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per un importo complessivo di 39.900 euro e curato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, che consentirà di restituire piena sicurezza e funzionalità a uno dei luoghi simbolo della nostra memoria collettiva.
“A breve il Museo verrà riconsegnato alla fruizione pubblica, finalmente libero da una criticità strutturale che per troppo tempo ha limitato la piena valorizzazione dello spazio. Ringraziamo l’Assessorato regionale, il Dipartimento e la Soprintendenza di Agrigento per la sensibilità e la collaborazione dimostrate. Continuiamo a lavorare, con impegno e responsabilità, per tutelare la storia e l’identità di Santa Margherita di Belìce”, si legge in una nota da parte dell’Amministrazione comunale.

