Arresto Messina Denaro, sindaco di Agrigento: “Giornata storica”

“L’arresto del capomafia Matteo Messina Denaro è una notizia straordinaria che mi riempie di gioia.Il 16 gennaio diventa un giorno storico.” Lo dice il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, commentando la notizia dell’arresto del boss mafioso.

“La cattura del boss, latitante da 30 anni, è una grande vittoria dello Stato e rappresenta una svolta nella lotta alla mafia. Sono sindaco di un territorio dove la mafia di Matteo Messina Denaro, sia nell’epoca delle stragi che in quella più recente, ha fatto tantissimo male. Questa cattura rappresenta un grande riscatto per tutti noi siciliani. Oggi respiriamo profumo di libertà. Complimenti ai Carabinieri del Ros, ai Gis e a tutti gli inquirenti che hanno lavorato incessantemente per raggiungere questo grandissimo risultato.”