Asacom, flashmob ad Agrigento: “Internalizzazione e stabilizzazione degli operatori”

Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione scendono in piazza a sostegno al disegno di legge 236/2022. Anche ad Agrigento, così come nel resto d’Italia, è stato organizzato un flashmob che si è svolto alla villa Bonfiglio. A promuoverlo è stato il Misaac, Movimento per la internalizzazione e stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione. Gli operatori agrigentini, così come i colleghi di tutta Italia, chiedono garanzie per il futuro e in particolare che il disegno di legge 236 vada in porto.

Si tratta di un tentativo di sanare un grave e drammatico errore storico commesso dalla legge 104 che nel prevedere le due funzioni scolastiche universalistiche – essenziali, obbligatorie e specialistiche – a supporto degli alunni con disabilita’- il docente di sostegno e gli assistenti all’autonomia e comunicazione – ha internalizzato presso il Ministero dell’ Istruzione i docenti di sostegno – e lasciato gli assistenti alla competenza degli enti territoriali – Regioni – ex Province e Comuni.

Due le conseguenze principali di questa “svista”: un esercito di precari nonostante essi svolgano un servizio scolastico essenziale, obbligatorio e universalistico, e un gravissimo pregiudizio in danno della condizione di vita scolastica degli alunni con disabilita’ che necessitano di tale funzione assistenziale.