Agrigento

Asilo Esseneto, l’assessore Principato: “Fiduciosi di consegnare l’opera entro il 2025”

A dichiararlo in una nota è l’assessore all’edilizia scolastica del comune di Agrigento, Gerlando Principato

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

“Prosegue a pieno ritmo il recupero dell’asilo nido Esseneto. Dopo le fasi di consolidamento strutturale, sono stati posati i muri perimetrali e le tamponature dell’intero complesso. Si avvia adesso la fase di posa degli impianti, un passaggio fondamentale per dotare la struttura di sistemi moderni, efficienti e sicuri. Le immagini allegate testimoniano l’avanzamento concreto dei lavori.” A dichiararlo in una nota è l’assessore all’edilizia scolastica del comune di Agrigento, Gerlando Principato.

L’assessore prosegue: “Questo intervento, finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di 1 milione di euro, rappresenta la volontà dell’amministrazione di restituire alla città un’infrastruttura educativa di qualità, pensata per i più piccoli, per le famiglie e per il quartiere. Il rispetto del cronoprogramma PNRR resta per noi una priorità assoluta: le lavorazioni procedono senza ritardi e siamo fiduciosi di consegnare l’opera entro il 2025, come previsto. Ancora una volta, dimostriamo che i finanziamenti intercettati vengono trasformati in cantieri concreti e in risposte tangibili ai bisogni della comunità.”

