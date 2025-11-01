Aggiudicati lavori manutenzione Sp20 Casteltermini – San Biagio Platani, Forza Italia: “passo importante per la viabilità”

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia e coordinatore provinciale di Agrigento, onorevole Riccardo Gallo, e la deputata regionale di Forza Italia, Margherita La Rocca Ruvolo, esprimono apprezzamento a seguito dell’aggiudicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 20 Casteltermini-San Biagio Platani, per un importo complessivo di gara di 3.500.000 euro, interamente finanziati dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione.

“Quest’opera rappresenta un passo fondamentale per migliorare la viabilità interna della provincia di Agrigento e garantire una maggiore sicurezza per gli utenti della strada” – affermano Gallo e La Rocca Ruvolo, e aggiungono: “Forza Italia continua a dimostrare il proprio impegno per le esigenze infrastrutturali del territorio agrigentino, sostenendo ogni iniziativa che possa contribuire a un miglioramento delle condizioni di vita e della mobilità nella nostra provincia. Un ringraziamento al Libero Consorzio provinciale e, in particolare, al personale tecnico per l’impegno costante e la dedizione profusa in questo progetto, che è di fondamentale importanza per la nostra comunità.”