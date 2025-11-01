Scontro tra due auto a Porto Empedocle, ferito un 19enne

Brutto incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Porto Empedocle nei pressi del porto.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali, dopo l’impatto violento, ha prima sbattuto contro altre auto posteggiate sul ciglio della strada e poi si è ribaltata sul lato.

Nel sinistro è rimasto ferito un giovane di 19 anni che è stato trasferito a bordo di una ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento che si sono occupati dei rilievi.