Scontro tra due auto a Porto Empedocle, ferito un 19enne

Brutto incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Porto Empedocle nei pressi del porto.
Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali, dopo l’impatto violento, ha prima sbattuto contro altre auto posteggiate sul ciglio della strada e poi si è ribaltata sul lato.

Nel sinistro è rimasto ferito un giovane di 19 anni che è stato trasferito a bordo di una ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.
Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento che si sono occupati dei rilievi.

