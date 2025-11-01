Agrigento

Erosione costiera, Mareamico: “la pista ciclabile rischia di crollare”

A lanciare l'allarme è ancora una volta l'associazione ambientalista che chiede interventi urgenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Il mare ha aggredito nuovamente la pista ciclabile del viale delle Dune a San Leone che ora rischia – per l’ennesima volta – di crollare. Purtroppo dobbiamo constatare che l’erosione costiera si è fatta sentire pesantemente, ancor prima che arrivi l’inverno.” Cosi l’Associazione Mareamico Agrigento diretta da Claudio Lombardo che lancia l’allarme e si “augura che venga immediatamente messo in campo il progetto di difesa delle coste agrigentine, promesso dalla Regione, dal Comune e dal Genio civile”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Dramma della solitudine, trovato morto in casa dopo un mese
Agrigento

Erosione costiera, Mareamico: “la pista ciclabile rischia di crollare”
dalla Regione

La Sicilia è la regione italiana che cresce di più
Apertura

Scontro tra due auto a Porto Empedocle, ferito un 19enne
Politica

Aggiudicati lavori manutenzione Sp20 Casteltermini – San Biagio Platani, Forza Italia: “passo importante per la viabilità”
Realmonte

Realmonte, controlli straordinari sulla differenziata: agenti in borghese e videocamere contro i trasgressori