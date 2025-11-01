Scalia Volley Sciacca pronta alla sfida contro la capolista Tonno Callipo

Quarta giornata di campionato per la Scalia Volley Sciacca, che domenica 2 novembre alle ore 17 ospiterà al Palatenda “Nino Roccazzella” la Tonno Callipo Vibo Valentia, formazione storica del volley nazionale con trascorsi anche in Serie A.

Gli ospiti arrivano da primi della classe, a punteggio pieno e con un solo set perso nelle tre gare precedenti. Una squadra giovane e ricca di talenti, già nel mirino di club di categoria superiore, che rappresenta un avversario ostico per il sestetto guidato da coach Tani Frinzi Russo.

La Scalia Volley, però, si presenta all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo la brillante vittoria esterna di domenica scorsa a Lamezia, che ha riscattato la prova opaca contro Letojanni. La settimana è stata dedicata a una preparazione meticolosa, con l’intero gruppo determinato a offrire una prestazione di alto livello davanti al pubblico di casa.

E’ un match speciale non solo in campo: con Tonno Callipo, Scalia Sciacca condivide un legame di stima e amicizia e di collaborazione, un gemellaggio che profuma di mare, di passione e di sud.

La società invita tutti i tifosi a sostenere la squadra in questa importante sfida, che promette spettacolo e intensità. Fischio d’inizio alle ore 17.00.