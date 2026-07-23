Asp Agrigento, Alessandro Delle Donne verso nomina a commissario straordinario 

L’Asp di Agrigento a breve avrà un nuovo commissario straordinario. Il nuovo manager, scelto per guidare l’azienda sanitaria dopo il terremoto giudiziario che ha coinvolto l’ex direttore generale Giuseppe Capodieci, potrebbe essere Alessandro Delle Donne. La sua nomina, secondo “rumors”, potrebbe essere annunciata entro la fine del mese.

Delle Donne, avvocato, originario di Pescara, si è formato professionalmente in Puglia. In ambito sanitario vanta diversi incarichi dirigenziali: direttore generale dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari del quale oggi è commissario straordinario ma è stato anche commissario straordinario e direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Barletta. Attualmente l’Asp di Agrigento è guidata dal facente funzioni Raffaele Elia che, una volta individuato il commissario straordinario, tornerà a svolgere il ruolo di direttore sanitario dell’Azienda. (foto Sanità Puglia)