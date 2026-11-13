Agrigento

Asp Agrigento, si completa il reclutamento degli psicologi destinati alle Case di Comunità

Gli incarichi avranno una durata di sei mesi, con un impegno lavorativo di ventiquattro ore settimanali per ciascun professionista

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è conclusa oggi la sottoscrizione dei contratti dei professionisti destinati alle Case di Comunità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Gli ultimi nove psicologi hanno firmato nella giornata odierna, alla presenza del commissario straordinario Alessandro Delle Donne, completando così il percorso di reclutamento avviato dall’ASP. Le nuove sottoscrizioni si aggiungono a quelle dei primi nove professionisti, avvenute nei giorni scorsi, portando a diciotto il numero complessivo degli psicologi assunti.

Gli incarichi avranno una durata di sei mesi, con un impegno lavorativo di ventiquattro ore settimanali per ciascun professionista. L’inserimento degli psicologi nelle Case di Comunità rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di supporto psicologico, favorire la presa in carico dei bisogni di salute mentale e garantire una maggiore prossimità delle prestazioni ai cittadini. L’intervento si inserisce nel più ampio processo di sviluppo della rete territoriale di assistenza, in coerenza con il modello organizzativo delle Case di Comunità.

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