Torregrossa lascia la giunta, Sodano: “E’ passata da assessore a tempo pieno a tempo parziale”

“Da settembre la dottoressa Torregrossa è passata da assessore a tempo pieno ad assessore a tempo parziale. È una decisione legittima, quella di chi ha voluto riprendere il proprio lavoro precedente, rinunciando però a dedicarsi integralmente al Comune e alle deleghe che io stesso le avevo affidato. Ma un cambiamento di questo peso avrebbe meritato un confronto prima e invece l’ho appreso a cose fatte”. Queste le parole del sindaco di Agrigento, Michele Sodano, prendendo atto delle dimissioni dell’ormai ex assessore Elisabetta Torregrossa.

“Da allora ho ricordato più volte, con franchezza e senza alcuna ostilità, che scuola e sport hanno bisogno di un assessore full time, non a metà. Lo rivendico. Per me le scuole meritano la massima attenzione, ogni giorno, 24 ore su 24, con presenza costante in Comune e piena reperibilità, sottolinea il sindaco Sodano. “Lo meritano gli studenti, le famiglie, i docenti e tutto il personale. Lo merita lo sport, che in questa città vive grazie a tante società e a tanti volontari che chiedono riferimenti sempre presenti e nuove attività sul territorio. Specifico che non c’è mai stato nulla di personale, solo una questione di sostanza su cui non voglio e non posso cambiare idea, riaffermando il principio per cui chi riceverà le deleghe della scuola e dello sport dovrà svolgerle come unica attività. Ringrazio Elisabetta per il tempo e l’energia che ha dedicato in questi mesi ad Agrigento. Auspico, seppure in altre forme, in una costante e rinnovata collaborazione, perché gli obiettivi e le ambizioni che condividiamo per il futuro della nostra città sono e rimangono gli stessi, e la strada è lunga”, ha concluso.